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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: 'Kuzey Kore 2 yıl içinde silahsızlanmalı'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Kuzey Kore'nin önümüzdeki iki yıl içinde nükleer silahsızlanma yönündeki adımlarını atmasını istediğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Kuzey Kore 2 yıl içinde silahsızlanmalı

13 Haziran 2018 19:20

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı zirvenin ana teması olan Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Güney Kore’nin başkenti Seul’de gazetecilere açıklama yapan Pompeo, Kuzey Kore’nin silahsızlanma konusundaki adımlarını 2 yıl içinde atması gerektiğini söyledi.

Pompeo, Kim ve Trump’ın imzaladığı ortak anlaşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanmasının "doğrulanmasından" bahsedilmediği yönündeki eleştirilere ilişkin ise Kuzey Kore’nin ABD ile yapılan herhangi bir anlaşmadaki nükleer taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini anladığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin iyi niyetle müzakere etmeyi durdurması halinde ABD-Güney Kore askeri tatbikatlarının devam edeceğini ifade etti.  

 

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