ABD, Dışişleri Bakanı Tayland’da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Tayland’la ticaret ilişkilerini geliştirmek ve Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemelerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla başkent Bangkok’a geldi. Tillerson, resmi ziyaret kapsamında Tayland Başbakanı Prayut Chan ocha ile bir araya geldi.

Tillerson'ın dış politikada öncelikli hedeflerinden biri, füze testlerini durması halinde diyalog kapısını açtığı Kuzey Kore’nin Güney Doğu Asya ülkelerinden fon akışının kesilmesini sağlamak. Tayland ise Kuzey Kore elçiliğine ev sahipliği yapan ve Kuzey Kore’yle yakın ticari ilişkileri bulunan bir Güneydoğu Asya ülkesi.