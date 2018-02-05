Diğer
Kategoriler

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Peru ve Kolombiya’yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Peru ve Kolombiya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Peru ve Kolombiyayı ziyaret edecek

05 Şubat 2018 10:52

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump’ın uyuşturucu madde üreten ülkelere yönelik yardımları kesme tehdidinin ardından kokain üretiminde üst sıralarda yer alan Peru ve Kolombiya’ya ziyaret gerçekleştirecek.
ABD Başkanı Trump, daha önce televizyonda yaptığı açıklamada, "Şu anda isimleri söylemeyeceğim. Ama bu ülkelere bakıyorum, gönderdiğim miktarlara bakıyorum, onlara büyük yardımlar gönderdik, onlarsa uyuşturucu maddeyi ülkemize yığıyor ve bize gülüyorlar" dedi. Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Temsilcisi Kevin McAleenan’ın ABD Başkanı’na kokainin Peru ve Kolombiya'da üretildiğini, Meksika ve Orta Amerika yoluyla da ticaretinin yapıldığını söylemesine karşılık Trump, "Onlara yapılan yardımları durdurmak istiyorum” demişti.
Latin Amerika gezisinin Meksika, Arjantin ayağını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Peru, Kolombiya ve Jamaika'ya ziyaret gerçekleştirecek. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç