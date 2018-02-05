ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Peru ve Kolombiya’yı ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Donald Trump’ın uyuşturucu madde üreten ülkelere yönelik yardımları kesme tehdidinin ardından kokain üretiminde üst sıralarda yer alan Peru ve Kolombiya’ya ziyaret gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Trump, daha önce televizyonda yaptığı açıklamada, "Şu anda isimleri söylemeyeceğim. Ama bu ülkelere bakıyorum, gönderdiğim miktarlara bakıyorum, onlara büyük yardımlar gönderdik, onlarsa uyuşturucu maddeyi ülkemize yığıyor ve bize gülüyorlar" dedi. Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi Temsilcisi Kevin McAleenan’ın ABD Başkanı’na kokainin Peru ve Kolombiya'da üretildiğini, Meksika ve Orta Amerika yoluyla da ticaretinin yapıldığını söylemesine karşılık Trump, "Onlara yapılan yardımları durdurmak istiyorum” demişti.

Latin Amerika gezisinin Meksika, Arjantin ayağını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Peru, Kolombiya ve Jamaika'ya ziyaret gerçekleştirecek.