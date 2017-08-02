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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: 'Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil'

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya yaptırımlarından memnun olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson: Trump, Rusya yaptırımlarından memnun değil

02 Ağustos 2017 14:08

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığı basın toplantısında, Kongre tarafından kabul edilen Rusya yaptırımlarının ne kendisini ne de Başkan Trump'ı memnun ettiğini söyledi. Tillerson, Kongre'de Rusya yaptırımları aleyhine lobi yaptığını, fakat Kongrenin kararı ezici bir üstünlükle aldığını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, milletvekillerinin yaptırımlarla ilgili yasayı Trump'ın istekleri ölçüsünde değiştirdiklerini belirterek, Trump'ın yaptırımlar konusunda yaptığı görüşmeler neticesinde, tasarının son halini tekrar gözden geçirdiğini, tasarıyı imzalamayı planladığını söyledi.

Rusya, 2016 seçimlerine müdahalenin yanı sıra Ukrayna ve Suriye'deki Rusya saldırılarını cezalandıran yaptırımların karşılığında Dışişleri Bakanlığı'na 755 Amerikalı personelini Moskova'dan geri çekmesini istemişti. 


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