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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor...

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye’ye gelerek, bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiyeye geliyor...

14 Şubat 2018 20:04

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi. 

Musa Erdoğan

 

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