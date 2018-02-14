ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye’ye geliyor...

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir” denildi.

Musa Erdoğan