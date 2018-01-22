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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'un Afrin operasyonu açıklaması

ABD Dışişleri Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin'e yönelik düzenlediği operasyondan dolayı endişeli olduklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillersonun Afrin operasyonu açıklaması

22 Ocak 2018 16:47

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere’nin başkenti Londra’ya düzenlediği ziyarette Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrinde yürüttüğü "Zeytin dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü operasyondan dolayı endişe duyduklarını ifade eden Tillerson, “Türkiye’nin vatandaşlarını terörist unsurlardan korumaya yönelik meşru haklarını tanıyor ve takdir ediyoruz” dedi. Tillerson, ABD'nin her iki taraftan da sivil kayıpları en aza indirmesini istediğini ve Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Etiketler: Afrin operasyonu açıklaması, Rex Tillerson

 

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