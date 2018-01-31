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ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Haniye'yi terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Haniye'yi terör listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamas lideri Haniyeyi terör listesine aldı

31 Ocak 2018 19:41

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