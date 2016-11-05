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ABD, El Kaide liderinin Afganistan’da öldürüldüğünü doğruladı

ABD, Afganistan’ın doğusuna düzenlenen hava saldırısı sırasında El Kaide lideri Faruk El Kahtani’nin öldürüldüğünü doğruladı.

ABD, El Kaide liderinin Afganistanda öldürüldüğünü doğruladı

05 Kasım 2016 11:05

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Kaide lideri Faruk El Kahtani’nin 23 Ekim’de Afganistan’ın Kunar vilayetine yönelik hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Cook, “Bu başarılı hava saldırısı ABD’nin uluslararası terör ağlarını bozmak ve ABD’ye saldırı planlayan terör örgütü liderlerini hedef alan saldırılarının bir başka örneğidir” dedi.
ABD’li Sözcü, bir başka El Kaide lideri Bilal El Utabi’nin bir başka hava saldırısında hedef alındığını ancak hava saldırısı sonuçlarının henüz netlik kazanmadığını aktardı.
Suudi Arabistan doğumlu Kahtani, Şubat ayı içinde ABD’nin aranan teröristler listesinde bulunuyordu. Kahrani, Avrupa’yı hedef alan saldırılarla suçlanıyordu.
 

Etiketler: ABD, el kaide


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