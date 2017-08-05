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ABD göçmenler için polisi devreye sokuyor

ABD’nin Teksas Eyaleti'nde yasa dışı göçmenler için Vatan Güvenliği Göç ve Gümrük İcra Dairesi (ICE) eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri ile koordineli çalışılacak.

ABD göçmenler için polisi devreye sokuyor

05 Ağustos 2017 10:30

ABD, ICE’nin koordinesinde Teksas’ta 287 (g) programını devreye sokarak yasa dışı göçmenler konusunda tedbirleri artırıyor. ICE Direktörü Tom Homan, katıldığı toplantıda Teksas Eyaleti'nde 18 yeni 287 (g) sözleşmesinin imzalanacağını duyurdu. Son yıllarda programın genişlediğine işaret eden Homan, 2012-2016 yılları arasında sadece altı yeni anlaşma imzaladığını belirterek, kaynakların izin verdiği şekilde 2018 yılında genişlemeyi sürdüreceklerini açıkladı.
Teksas’ta 18 anlaşmanın eklenmesiyle ICE, 2016'daki programların neredeyse iki katı olan 60 aktif yeni sözleşmeye imza attı. Sözleşme ile eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri göçmenler konusunda ICE ile ortak çalışacaklar.
 

Candemir Sarı
 

Etiketler: ABD, ice


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