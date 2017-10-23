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ABD Grand Prix’ini Hamilton kazandı

2017 Formula 1 sezonunun 17. yarışı olan ABD Grand Prix’ini Lewis Hamilton kazandı. Mercedes AMG Petronas ise bitime 3 yarış kala üst üste 4. kez şampiyon olmayı başardı.

ABD Grand Prixini Hamilton kazandı

23 Ekim 2017 11:43

Formula 1’de 20 yarışlık 2017 sezonunun 17. yarışı olan ABD Grand Prix’ini Mercedes AMG Petronas’ın pilotlar sıralaması lideri pilotu Lewis Hamilton kazandı. Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas ise mücadeleyi 5. sırada tamamladı. Pilotlarının aldığı bu dereceler sonrasında Mercedes AMG Petronas ise bitime 3 yarış kala üst üste 4. kez şampiyon olmayı başardı.

Austin’deki Circuit of Americas’da yarışa ilk cepten başlayan Britanyalı pilot, start ile birlikte yerini kaybetti. Buna karşın toparlanan ve yeniden yarış liderliğini eline geçiren Hamilton, kalan bölümde rahat bir yarış çıkardı ve şampiyonluk için çok büyük bir avantaj elde etti. Yarışa 3. cepten başlayan Bottas ise pit-stop stratejisi nedeniyle yarışı 5. sırada noktaladı.

ABD GP’isinde elde ettiği birincilikle Hamilton puanını 331’e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki farkı 66’ya çıkardı. Bottas ise 244 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Mercedes AMG Petronas ise 575 puanla, sezon bitimine 3 yarış kala 2017 Formula 1 Markalar Dünya Şampiyonluğu’nu ilan etti. Mercedes AMG Petronas böylece üst üste 4. kez bu başarıya erişmiş oldu.

Formula 1’de 2017 sezonunun 18. yarışı 29 Ekim Pazar günü Meksika’da gerçekleştirilecek. Hermanos Rodriguez Pisti’ndeki yarışa Lewis Hamilton da pilotlar Dünya Şampiyonluğu’nu ilan etmek için çıkacak.

 

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