ABD hakkında suç duyurusu

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği yetkilileri Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Konfederasyon Genel Başkanı Ziya Sözen, PYD’nin PKK tarafından kurulan ve yönetilen, yöneticilerinin tamamının aynı kişiler olduğunu ifade ederek, "ABD bu yardımları yaparken DEAŞ terör örgütünü bahane ederek yapmaktadır. Ancak ABD’nin PYD’ye yani PKK’ya desteği ve süresi dikkate alındığında DEAŞ ile mücdele gerekçesi ile izah edilemez ve meşru görülemez boyuttadır" şeklinde konuştu.

"BM SÖZLEŞMESİNE AYKIRI"

PKK/PYD’nin ABD tarafından bu şekilde desteklenmesinin, terörle mücadele konusundaki sözleşmelere ve BM sözleşmesindeki İçişlerine müdahale etmeme yasağına aykırı olduğunu belirten Sözen, "ABD’nin verdiği silahlarla ülkemize yönelik bu saldırıları BM sözleşmesinin ikinci maddesindeki saldırı yasağının ihlalidir. PKK’nın silahlandırılması bağlamında ABD’nin Türkiye’ye karşı kuvvet kullanma yasağını ihlal ettiğini değerlendirmek de mümkündür. ABD ve sorumluluk sahibi yetkililerine karşı bütün bu hukuki ve cezai sorumluluklar ortadayken, AB yönetimi ve PKK-PYD/YPG’ye verdiği silahlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da askerimizi, polisimizi, güvenlik korucumuzu ve sivil vatandaşlarımızı şehit ettiği, Fırat Kalkanı Harekatında 67 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, Zeytin Dalı Harekatında 15 güvenlik görevlimizin şehit edildiği 62’sinin yaralandığı ortadadır. ABD’nin bu örgütlere verdiği silahlar içinde roket atarlar, füzeler gibi ağır silahlar olduğu ve Kilis’te, Hatay’da savunmasız vatandaşların şehit edilmesi gerekçesiyle ABD ve sorumluluk sahibi yetkililerinin BM kararlarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı davrandığı gerekçesiyle cezalandırılmasını, ülkemize verdiği maddi ve manevi zararlardan dolayı ayrıca cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.