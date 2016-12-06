Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Amerika Ticaret Odası işbirliğindeki heyet önceki gün havalimanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak’ın ev sahipliğini yaptığı ziyarette İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, proje hakkında bilgi verdi. ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifier L. Davis’in de aralarında olduğu ABD heyetinde havacılık ve kargo taşımacılığı alanında uzman ve yeni havalimanında iş alan ABD’li şirketlerin temsilcileri yer aldı.