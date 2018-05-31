ABD İçişleri Bakanı Zinke Türk dostu çıktı

AMERICA ve TOA Consulting tarafından düzenlenen TOA ödül töreninde İHA’nın sorularını yanıtladı. Zinke, “Burada olmaktan çok onur duyuyoruz. Türk Amerikan ilişkileri çok önemli. Biz de burada görüyoruz ki Türk Amerikan toplumu bir araya gelmiş. Her iki toplumun ilişkileri hala çok güçlü. İki ülkede anlıyor ki stratejik olarak dostluk çok önemli. İleriyi düşündüklerinde Türk Amerikan ilişkilerinin öneminin farkındalar. Demokrasi, özgürlük ve gelişme iki ülkenin de ufkunda gözüküyor. Hep beraber bu şekilde ilerleriz” dedi.

Eşinin ödüle layık görülmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Ryan Zinke, “Eşim Türkiye’yi çok seviyor. Uzun yıllardır da hep sevdi Türkiye’yi. Bu zamana kadar çalıştığı gibi, isteği her zaman Türk Amerikan ilişkilerinin güzel olması. Geçen sene Türkiye’ye gittim. Bu senede gideceğiz, her sene de gideriz” ifadelerine yer verdi.

Toplum dalında Türkiye dostu Amerikalı ilan edilen ABD İçişleri Bakanının eşi Lola Zinke ise “Dünyanın en iyi mutfağı Türklerde. Çok güzel yemeklere sahipler. En büyük şikayetimiz dayanamayıp bütün yemekleri yemek istememiz” şeklinde konuştu.

ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, eşinin ödülü alışını kendi cep telefonundan çekti. Ödül töreni süresince Zinke çifti Türk ve Amerikalıların fotoğraf çektirme isteğini kırmadılar.

Candemir Sarı

