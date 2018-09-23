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'ABD İdlib meselesi ile gündemi manipüle ediyor'

'ABD İdlib meselesi ile gündemi manipüle ediyor'
'ABD İdlib meselesi ile gündemi manipüle ediyor'

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, ABD’nin Suriye’nin diğer bölgelerinde yaşananları göstermemek için İdlib meselesiyle gündemi manipüle ettiğini savundu.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin İdlib'de yaşanan felaketleri gündem yaparak Suriye'nin diğer bölgelerindeki ABD birliklerinin varlıklarını gündemden uzak tutmaya çalıştığını söyledi. ABD'nin bölgede yaşanan diğer olayları bilerek yansıtmadığını belirten Nebenzya, “İdlib, Suriye'nin diğer bölgelerinde olan olaylardan bir manipülasyondur. 17 Eylül'de Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları toplantısı arifesinde, felaket atmosferi oluşturuldu. İdlib saldırısının 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketine yol açacağı söylendi. Burada sivillerin korunmasının yanında bir başka nedenler de var” dedi.

 

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