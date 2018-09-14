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ABD, iki devletli çözümü daha da zorlu hale getiriyor

ABD, iki devletli çözümü daha da zorlu hale getiriyor
ABD, iki devletli çözümü daha da zorlu hale getiriyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump yönetiminin Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini kapatma kararına ilişkin “ABD, iki devletli çözümü daha da zorlu hale getiriyor” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Trump yönetiminin Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü ofisini kapatma kararına ilişkin, İsrail ve Filistin arasındaki iki devletli çözüme ulaşmayı daha da zorlaştıracağını söyledi. Maas, “İsrailliler ve Filistinliler arasında var olan iletişim eksikliğini göz önünde bulundurarak ABD'nin tek taraflı hareketinin iki devletli çözümü daha da zorlaştıracağından endişe ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD, Filistinli liderlerin İsrail ile barış görüşmelerine yanaşmamaları gerekçesiyle Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki ofisini kapatma kararı aldığını açıklamıştı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu üyesi Hanan Aşravi, bunun sorumsuzca verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.  

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