Diğer
Kategoriler

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azaldı

ABD’de yaz saati uygulamasının 11 Mart Pazar günü başlamasıyla birlikte Türkiye-ABD arasındaki 8 saat olan fark 7 saate indi.

ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azaldı

11 Mart 2018 20:47

ABD‘de 11 Mart’ta yerel saatle 02.00’de saatler 1 saat ileri alındı. Böylece Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat düştü. ABD’nin “Doğu yakası Zaman Dilimi”nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 8 yerine 7 saat olacak.

Türkiye’nin, “Merkez Zaman Dilimi”ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleriyle farkı 9 saatten 8 saate inecek.

Dağlık Zaman Dilimi”nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City ile Türkiye arasındaki saat farkı da 10’dan 9’a gerileyecek. 

Türkiye ile “Pasifik Zaman Dilimi”nden Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle arasındaki fark ise 11 saat yerine 10 saat olarak devam edecek.

ABD’nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12’den 11’e, Hawaii eyaletiyle fark da 14 saatten 13 saate inecek.

Söz konusu yeni saat farkları, ABD’de 4 Kasım Pazar günü yaz saati uygulamasının sona ermesine kadar sürecek.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç