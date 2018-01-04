ABD ile vize krizi aşıldı, yatırımcı vizesi başvuruları yeniden başladı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başkonsolosluğu, vize başvurularını kabul etmeye başladı. 8 Ekim 2017’de durdurulan ve 8 Kasım 2017’den beri sınırlı sayıda vize başvurusunun kabul edildiği süreç nedeniyle, Amerika’da yeni bir iş kurmak ya da yatırım yapmak için bekleyen çok sayıda yatırımcı yeniden vizeye başvurabiliyor. Bu kapsamda Amerika pazarına açılmak isteyen yatırımcılar, en çok tercih edilen E-2 Yatırımcı Vizesi ile ülkenin kapılarını aralıyor. Bu vizeden yararlanmak için son 5 yılda Türkiye’den başvuranların sayısı yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi.

Amerika’da şirket kuruluşu, vergi, sanal ofis, ve yatırımcı danışmanlığı hizmeti veren Social Enterprises’ın Türkiye Yöneticisi Fatih Pekar, "Son 2 yılda bizim aracılığımızla Amerika’da kurulan şirketlerin sayısı 300 aştı" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pekar, sözlerine şöyle devam etti: "ABD ve Türkiye Büyükelçiliklerinin karşılıklı açıklamalarıyla, Türk yatırımcıların E-2 yatırımcı vizesi alarak hem kendileri hem de eşleri ve çocukları için uzun süreli Amerika vizesi edinmelerine yönelik başvurular yeniden başladı. Yatırımcı vizesine başvuranların çoğunluğu e-ticaret, perakende, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor, çoğunlukla Delaware, Wyoming ve Florida eyaletlerinde şirket kuruyor ve yaş ortalamaları 35. Amerika’da en hızlı ve kolay şekilde şirket kurmak için şirket kuruluş belgesinden kaşesine, mühründen noter onaylı yetki belgesine kadar ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri delawaresirket.com ve amerikadasirket.com aracılığıyla Türk yatırımcılara sağlıyor. Aynı iş günü içerisinde Amerika’da şirket kurup fatura kesebilecek şekilde hazır ediyoruz" dedi.

E-2 yatırımcı vizesi nedir?

Amerika Birleşik Devletleri ile arasında geçerli bir ticari anlaşma bulunan ülkelerin vatandaşlarının başvurabildiği E-2 yatırımcı vizesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da başvuruda bulunabiliyor. E-2 yatırımcı vizesi başvurusunda belirlenmiş bir yatırım alt sınırı yok; başvuru sürecinde önemli bir miktarda yatırımın riske edildiğine dair yetkili makamlar ikna edilmeli. E-2 vizesi 'girişimcilik' veya 'start-up' vizesine en yakın olan vize türü. E-2 yatırımcı vizesi ile yatırımcı, hem kendisi hem de eşi ve çocukları için uzun süreli Amerika’da oturum ve çalışma izni edinebiliyor. Vize başvurusu şu an için yalnızca ABD İstanbul Başkonsolosluğu’ndan yapılabiliyor.