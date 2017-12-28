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ABD ile vize krizi çözüldü

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, vize krizinin çözüme kavuşturulduğuyla ilgili açıklama yaptı. Türk vatandaşlarına vize başvurularında randevu kısıtlaması kaldırıldı.

ABD ile vize krizi çözüldü

28 Aralık 2017 16:54

ABD Büyükelçiliği, "Türk hükümeti, yerel çalışanlarımızın resmi görevleri yerine getirdikleri için gözaltına alınmayacağına dair üst düzey güvenceye bağlı kalmıştır" açıklamasını yaptı. 

İşte o açıklama:

VİZE KRİZİNDE NELER YAŞANMIŞTI? 

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

 

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