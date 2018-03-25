Diğer
Kategoriler

ABD: 'İncirlik Hava Üssü'nden çekilmiyoruz'

ABD'nin İncirlik Üssü'nden ayrıldığı iddialarına ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" denildi.

ABD: İncirlik Hava Üssünden çekilmiyoruz

25 Mart 2018 21:26

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan hava üslerinden ayrılacağına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan bir açıklamayla duyurdu. Yapılan paylaşımda, "ABD, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" ifadelerine yer verildi. 

Aynı saatlerde ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığının (AFCENT) da resmi Twitter hesabından "ABD'nin Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberler gerçeği yansıtmıyor. Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu olumsuz haberler, bölgedeki müttefiklerimiz arasında güvensizliği besliyor" denildi. 

Pentagon daha önce de ABD'nin İncirlik'ten çekileceğine ilişkin haberleri kesin bir dille yalanlamıştı.  

Hasan Çelik
 

Etiketler: ABD, incirlik

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç