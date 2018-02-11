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ABD, İsrail’i bir kez daha savundu

ABD bugün yaptığı açıklama ile İsrail’i bir kez daha destekleyerek, “İran ve müttefiklerini, provokatör eylemlere son vermeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD, İsraili bir kez daha savundu

11 Şubat 2018 11:54

İsrail-Suriye sınırında yaşanan gerginliğin ardından Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, “İsrail, ABD’nin sadık bir müttefikidir ve İran’ın desteklediği Suriye’ye ve Suriye’nin güneyindeki milislere karşı kendini koruma hakkını destekliyoruz” ifadesine yer verildi. Açıklamada, “İran ve müttefiklerini, provokatör eylemlere son verme, bölgede barış için çalışmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Dün de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Adrian Rankine-Galloway tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in kendini koruma hakkı bulunduğu ifade edilerek, “İsrail, bölgede en yakın güvenlik ortağımızdır. İsrail’in topraklarına yönelik tehditlere karşı kendini koruma hakkını destekliyoruz” denilmişti.

İsrail ordusu, Suriye’de bulunan “İran hedeflerine” saldırı düzenlediği sırada jetlerinin hedef alındığını ve bir F-16’sının düşürüldüğünü açıklamıştı. 

 

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