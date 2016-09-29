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ABD Kongresi ilk kez Obama’nın vetosunu hükümsüz kıldı

ABD Kongresi'ni oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato, ABD Başkanı Barack Obama’nın 11 Eylül saldırıları kurbanlarının Suudi yetkililere dava açabilmesini öngören yasa tasarısına yönelik vetosunu hükümsüz kıldı.


29 Eylül 2016 09:19

ABD Başkanı Obama, geçtiğimiz hafta 11 Eylül terör saldırısı kurbanlarının yakınlarının saldırıda rolü olabileceği gerekçesiyle Suudi yetkililere dava açabilmesini öngören “Terör Destekçilerine Karşı Adalet” yasa tasarısını veto etmişti. Ancak, yasa tasarısı dün ABD Kongresini oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senatosu tarafından kabul edilerek yasalaştı. Yasa tasarısı ABD Senatosunda yapılan oylamada 97’ye karşı 1 oyla, Temsilciler Meclisi ise 348’e karşı 77 oyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, ilk kez Obama’nın vetosunu hükümsüz kılarak bir yasa tasarısını kabul etti. Obama, kongrenin yasa tasarısını kabul etmesiyle büyük bir hata yaptığını kaydederek, kararın ABD hükümetine dava açmak isteyen kişilere karşı “tehlikeli emsal” teşkil ettiğini bildirdi. ABD Başkanı, “Tehlikeli bir emsal ve bazen neden zor olanı yapmamız gerektiğinin de bir örneği. Kongrenin de zor olanı yapmasını dilerdim” ifadelerini kullandı. Seçim öncesinde 11 Eylül kurbanlarının yakınlarına karşı oy verir gibi görünmenin zor olduğunu belirten Obama, “Ama aynı zamanda doğru olanı” ifadesini kullandı. CIA Direktörü John Brennan ise, yasa tasarısının ülke güvenliğe ciddi etkileri olacağını kaydederek, “Olumsuz taraf potansiyel olarak büyük” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, oylamanın ABD Senatosunun on yıllardır yaptığı “en utandırıcı şey” olduğunu ifade etti. Ancak, destekçileri yasanın sadece ABD topraklarında gerçekleştirilen terör olaylarını kapsadığını savunuyor. 

Etiketler: abd kongresi, Obama


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