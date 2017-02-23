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ABD Konsolosluğu tercümanında 'FETÖ' şüphesi

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ABD Adana Konsolosluğu tercümanı Hamza Uluçay'ın evinde yapılan aramada, 21 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi.

ABD Konsolosluğu tercümanında FETÖ şüphesi

23 Şubat 2017 15:14
ABD Konsolosluğu tercümanında 'FETÖ' şüphesi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan'ın sağ kolu olarak gösterilen "Behzat" kod adlı teröristin öldürülmesinden sonra yürütülen operasyon kapsamında bir teröristi dinlemeye aldı.

Yapılan teknik takip sırasında teröristin, ABD Adana Konsolosluğu'nda tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay'ı arayarak "Behzat"ın öldürülmesi ve bundan sonraki süreçle ilgili bilgi almak istediği, aynı zamanda PKK ve FETÖ lehine provokatif eylemler yapılması talimatında bulunduğunu söylediği öğrenildi. 

Bunun üzerine savcılık, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti. Uluçay, iki ayrı evine yapılan aramada bulunamadı.

Ekipler, Uluçay'ı görev yaptığı ABD Adana Konsolosluğu'ndan çıktıktan sonra gözaltına alındı.

Aramada 21 adet 1 dolar çıktı

Zanlının iki evinde de polis arama yaptı. Yapılan aramalarda polis, "Kürdistan" ve "Zerdüştlük" ile ilgili 7 kitap buldu. Polis ayrıca evde yaptığı aramada F serisinden 7, B serinden 7, K serisinden 2, L serisinden 2, C, D ve G, serisinden ise 1'er adet 1 dolarlık banknot ele geçirdi. 

Zanlı adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Mardin'in Kızıltepe ilçesine götürüldü. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: ABD konsolosluğu, pkk, tercüman


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