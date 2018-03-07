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ABD konsolosluğuna saldırı planı yapan DEAŞ’lılar gözaltına alındı

Adana’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda ABD konsolosluğuna saldırı plana yaptığı öne sürülen 12’si Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alındı.

ABD konsolosluğuna saldırı planı yapan DEAŞlılar gözaltına alındı

07 Mart 2018 06:42
ABD konsolosluğuna saldırı planı yapan DEAŞ’lılar gözaltına alındı - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon başlattı. Özel Harekat timlerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda özel harekat timleri koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Zanlıların evleri didik arandı. 

Operasyonda 12 Suriyeli olmak üzere 13 kişi gözaltına alınırken zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlıları ABD konsolosluğuna
saldırı planı yaptığı ileri sürüldü.


 Süleyman Cenk İdaye

 

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