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ABD Konsolosluğu’nda hareketli gün

Amerika ile Türkiye arasında kısıtlı vize başvuruları yapılmaya başlanmasının ardından ABD Konsolosluğu’nda hareket bugün başladı. Yasağın kısmi olarak kalktığı ikinci günde bazı vatandaşlar vize alırken bazıları da kapıdan döndü.

ABD Konsolosluğunda hareketli gün

08 Kasım 2017 10:37
ABD Konsolosuğu’nda hareketli gün - Tıkla İzle

ABD ile Türkiye arasında çıkan vize krizinde yaşanan yeni gelişmenin ardından vatandaşların vize başvurusu yapabileceği açıklanmıştı. ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinden sınırlı da olsa vize başvurusu almaya başlaması sonrasında Türkiye de “kısıtlı” başvuruları başlattı. Başvuruların başlamasının ardından uzun süredir hizmet vermeyen ABD Başkonsolosluğu kapılarını vatandaşlara açtı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşların gelmesinin ardından konsolosluk hareketlenmeye başladı. İşlemlerini yaptırmaya gelen bazı vatandaşlar vizelerini alırken bazıları da kapıdan döndü.

“Teşekkür ettiler ve vizemizi verdiler”
Vizesini alan bir vatandaş, “Vizeyi aldığım için mutluyum. Turist gezi başvurusu yaptım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Rutin sorular sordular, rahatlıkla cevapladık. Daha öncede gitmiştim. Teşekkür ettiler ve vizemizi verdiler. Günaydın dediler bende günaydın dedim. Sorunu bize yansıtmadılar, herhangi bir sorun yok” dedi.
“Vizelerin askıya alınması kötü, turistik olarak dahi gidemiyoruz”

Vizeyi alamayan Seher Sarıç, “Vize için geldim ama alamadım. Neden olduğunu bilmiyorum kimseye sanırım vermiyorlar. Kısıtlamalar devam ediyor. Başvurdum sonra başvurular askıya alındı. Çağırdılar ama olumsuz yanıt verdiler. Vizelerin askıya alınması kötü bir durum, turistik olarak dahi gidemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğan Can Cesur

 

 

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