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ABD-Kuzey Kore Zirvesi 12 Haziran’da gerçekleşecek

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri kim Jong-un arasında gerçekleşecek zirvenin kesin tarihi 12 Haziran olarak açıklandı.

ABD-Kuzey Kore Zirvesi 12 Haziranda gerçekleşecek

01 Haziran 2018 23:03

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong -un arasında gerçekleşmesi planlanan ve bir süredir, bir süre önce iptal edildiği gündeme gelen zirvenin, önceden belirlenen 12 Haziran tarihinde Singapur’da gerçekleşeceği açıklandı. Trump’ın, Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan yardımcısı Kim Yong Chol ile Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan açıklamada, bir süredir gerçekleşip gerçeklemeyeceği muallakta olan zirvenin kesin olarak gerçekleşeceğini duyuruldu. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump ise, “Daha yapılacaklar var ama ilişkiler kuruluyor ve bu güzel bir şey” ifadelerini kullandı.

Kim Yong Chol 18 yıl içerisinde beyaz sarayı ziyaret eden ilk Kuzey Kore yetkilisi. Kuzey Kore nükleer programından sorumlu olan ve 2010 yılında 46 Güney Koreli denizcinin ölümüne sebep olan kazadan sorumlu tutulan Chol, ABD tarafından hazırlanmış olarak kara listede yer alıyor. Bu sebeple, Chol’un ABD’ye yaptığı ziyaret olağan üstü olarak kabul ediliyor.  

Candemir Sarı
 

 

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