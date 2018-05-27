Diğer
Kategoriler

ABD Kuzey Kore’ye heyet gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore ile yaşanan zirve krizini çözmek için Kuzey Kore’ye heyet gönderdiği öğrenildi.

ABD Kuzey Koreye heyet gönderdi

27 Mayıs 2018 21:52

Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump’ın, Kuzey Kore ile 12 Haziranda gerçekleşmesi planlanan görüşmenin iptal edilmesi ile yaşanan krizi çözmek üzere, Kuzey Kore’ye bir heyet gönderdiği ABD basınına yansıdı. ABD'nin Filipinler Büyükelçisi ve aynı zamanda Kuzey Kore Politikası Özel Temsilcisi Sung Kim’in de arasında bulunduğu üst düzey heyetin Kuzey Kore tarafı ile, gerçeklemesi yeniden gündeme gelen zirve öncesi yapılacak hazırlıkları görüşecekleri aktarıldı.

Zirve süreci yeniden başlatılacak
ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile yeniden görüşülmeye başlandığını belirterek, “ Kuzey Kore ile zirvenin gerçekleşmesi için verimli görüşmeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Trump, her şeyin yolunda gitmesi halinde, tarihi zirvenin belirlenmiş olan 12 Haziran tarihinde Singapur’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Eski İstihbarat Direktöründen destek
Donald Trump’ın Kuzey Kore Lideri Kim Jong- un’a yazdığı iyi niyet mektubunun Kuzey Kore tarafından sert bir şekilde cevaplanması sonucu iptal olduğu duyurulan, daha sonra ise gerçekleşeceği yeniden gündeme gelen zirvenin ABD’nin eski İstihbarat Direktörü James Clapper’ın desteklediği öğrenildi. George W. Bush ve Barack Obama dönemlerinde görev almış Clapper yaptığı bir açıklamada zirve hakkında, ““Başkan Trump'un Kim Jong Un'a gönderdiği mektubu destekliyorum, bence bu iyi bir şeydi. Gerilmelere rağmen zirveyi gerçekleştirmenin hala değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kuzey Kore, Trump’ın güvenilirliğinden endişe ediyor
Bununla birlikte Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in zirve öncesi yapılacak hazırlıklara katılacağı öğrenildi. Müzakerelerin sorunsuz gitmesini beklediğini belirten Moon, Pyongyang ve Washington'un birbirlerinden ne istediklerini bildiklerini vurguladı. Kuzey Kore tarafının nükleer silahsızlanma konusunda bazı endişelerinin olduğunu söyleyen Moon,“Başkan Kim, ABD'nin düşmanlık politikasını sona erdireceğine ve rejiminin istikrarını güvence altına alacağına güvenebileceğinden endişe ediyor” şeklinde konuştu.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç