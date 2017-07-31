ABD liderliğindeki Noble Partner 2017 tatbikatı Gürcistan'da başladı

Noble Partner 2017 çok uluslu tatbikatları Gürcistan'da 3. kez yapılıyor. Tatbikat, Nato üyesi ve ortak ülkeler arasındaki istikrar, savunma ve saldırı operasyonlarındaki becerileri geliştirme ve Nato Muharebe Gücü'nün (NRF) eğitim kapasitesinin artırılması, NRF üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin arttırılmasını amaçlıyor. Gürcistan Savunma Gücü 1. Başkan Yardımcısı Albay Nikoloz Janjgava, tatbikatın amaç ve misyonunun Gürcistan ve ortak askeri birliklerin NATO (Kuzey Atlantik Paktı) ve ABD askeri birlikleriyle çalışabilirliğini arttırmak olduğunu dedi.

Bu yıl tatbikat 5 NATO üyesi ve 3 ortak ülkeyle gerçekleştiriliyor. Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Türkiye, Slovenya, Ermenistan, Ukrayna. Tatbikatta en az 2 bin 800 askeri hizmetli bulunuyor. Alman yapımı zırhlı savaş aracı Boxer ilk kez tatbikata katılacak ve ABD'nin Abrams Ana Savaş Tankları, Bradley Savaş Tnankları, Strayker Zırhlı Savaş Uçakları ve C-130 Hercules uçakları da tatbikatta yer alacak.

Svetlana Alimova