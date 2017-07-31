Diğer
Kategoriler

ABD liderliğindeki Noble Partner 2017 tatbikatı Gürcistan'da başladı

ABD ordusu liderliğinde gerçekleşecek Noble Partner tatbikatı dün Gürcistan'da başladı. Tatbikatın açılış töreni Tiflis'in yaklaşık 20 kilometre dışında bulunan Vaziani Askeri havaalanında yapıldı.

ABD liderliğindeki Noble Partner 2017 tatbikatı Gürcistanda başladı

31 Temmuz 2017 11:19

Noble Partner 2017 çok uluslu tatbikatları Gürcistan'da 3. kez yapılıyor. Tatbikat, Nato üyesi ve ortak ülkeler arasındaki istikrar, savunma ve saldırı operasyonlarındaki becerileri geliştirme ve Nato Muharebe Gücü'nün (NRF) eğitim kapasitesinin artırılması, NRF üyesi ülkeler arasındaki iş birliğinin arttırılmasını amaçlıyor. Gürcistan Savunma Gücü 1. Başkan Yardımcısı Albay Nikoloz Janjgava, tatbikatın amaç ve misyonunun Gürcistan ve ortak askeri birliklerin NATO (Kuzey Atlantik Paktı) ve ABD askeri birlikleriyle çalışabilirliğini arttırmak olduğunu dedi.
Bu yıl tatbikat 5 NATO üyesi ve 3 ortak ülkeyle gerçekleştiriliyor. Gürcistan, ABD, İngiltere, Almanya, Türkiye, Slovenya, Ermenistan, Ukrayna. Tatbikatta en az 2 bin 800 askeri hizmetli bulunuyor. Alman yapımı zırhlı savaş aracı Boxer ilk kez tatbikata katılacak ve ABD'nin Abrams Ana Savaş Tankları, Bradley Savaş Tnankları, Strayker Zırhlı Savaş Uçakları ve C-130 Hercules uçakları da tatbikatta yer alacak. 

Svetlana Alimova


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!