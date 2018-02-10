ABD mahkemeye, YPG BM’ye taşınıyor

Türkiye, Afrin’in terör unsurlarından arındırılması için yürüttüğü operasyon konusunda, terör örgütünün kara propagandasını çürütmek ve ABD’nin örgüte verdiği silah desteğini uluslararası arenaya taşımak için kamu diplomasisi atağına girerken, bir yandan PYD/YPG’nin tıpkı PKK gibi, BM’nin terör listesine alınması için hazırlık yapıyor.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı’nın meşruiyeti konusunda uluslararası arenada önemli hamlelere hazırlanıyor. ABD ve uluslararası bazı kuruluşların da desteği ile PYD/YPG’nin yürüttüğü algı operasyonuna karşı, yurt dışında yoğun bir temas trafiğine girilecek. Ayrıca, ABD’nin terör örgütlerine destek vermesi nedeniyle Türkiye, konuyu uluslararası ceza mahkemesinin gündemine taşımaya hazırlanıyor. Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, ABD’nin terör örgütüne yaptığı silah yardımını uluslararası mahkemelere taşımak için hukuki hazırlık yaptığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü Meclis’te ABD’ye yönelik bir hukuk mücadelesi başlatılacağı mesajı vermişti.

Öte yandan, PKK, BM’nin terör listesinde yer almasına rağmen, PYD ve YPG henüz bu listede bulunmuyor. Aralık ayı içinde Suriyeli muhalifler de PYD/YPG’nin terör listesine alınması için BM’ye başvurmuştu. Bir yapının, dünyada terör örgütü olarak kabul edilmesi için BM’nin terör listesinde yer alması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye bir yandan da PYD/YPG’nin BM’nin terör listesine alınması konusunda hukuki çalışma başlattı. Dışişleri Bakanlığının, BM’ye başvuru süreci konusunda hazırlıkları tamamlanmasının ardından gereken girişimlerin yapılacağı ifade edildi. Afrin operasyonu konusunda yapılan bilgilendirmeler sırasında muhatapların, Türkiye’nin haklılığını kabul etmelerine rağmen “Bu örgüt terör listesinde değil” diyerek yaşanan zorluğu gündeme getirdikleri belirtiliyor.

İTALYA’DA DA GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşmede de PYD’nin terör örgütü olarak tanınması konusunun gündeme geldiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre görüşmenin basına kapalı bölümünde Erdoğan’ın, AB ve ABD’nin “Türkiye’den çok terör örgütünü dinler hâle geldiğini” hatırlatarak, “AB biraz da bizim sözlerimize kulak versin. YPG/PYD’lilerin ellerinde Öcalan fotoğraflarına bakın” dediği belirtildi. Mattarella’nın ise PYD/YPG’nin AB’nin terör listesinde olmamasının sıkıntılı bir durum olduğunu belirterek, “PKK, PYD ilişkisini biliyoruz. Ama terör listesinde olmaması bizi de zor durumda bırakıyor” değerlendirmesi yaptığı kaydedildi.

“GÜVENLİ BÖLGE” TUZAĞI

Bu arada, Afrin operasyonu başladıktan sonra ABD’li yetkililerden gelen Türkiye-Suriye sınırında 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulması önerisi de, hükümet tarafından “tuzak” olarak nitelendirildi. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında yapılan güvenlik zirvelerinde bu konunun masaya yatırıldığı ve güvenli bölge önerisinin “Türkiye’nin güvenliğini değil, PYD/YPG’nin güvenliğine” yönelik olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye Gazetesi