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ABD Meclisi Rusya yaptırımları için anlaşmaya vardı

ABD Meclisi, dün Rusya'ya yaptırım oylaması için anlaşmaya vardı.

ABD Meclisi Rusya yaptırımları için anlaşmaya vardı

27 Temmuz 2017 14:48

ABD milletvekilleri, ABD Senatosu'nun Rusya’ya yaptırımların en kısa sürede yürürlüğe konmasını kolaylaştırmak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova üzerindeki yaptırımları Kongre'nin onayı olmadan hafifletmesine engel olmak için anlaşmaya vardı. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Cumhuriyetçi Başkanı Senatör Bob Corker, dün akşam yaptığı açıklamada, ''Yaptırımlarla ilgili kanunları Başkan'a göndermemize izin verecek bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnunum'' dedi. Senatör Corker, Temsilciler Meclisi tarafından geliştirilen Kuzey Kore yaptırımları ve meclisin ezici bir çoğunlukla onayladığı tasarı dahil olmak üzere Senato'nun Haziran ayının ortalarında Rusya ve İran yaptırımlarının onaylanması için harekete geçebileceğini sözlerine ekledi.

Senatör Corker, tasarının ABD Senatosu tarafından kabul edilmesi halinde Trump tarafından kabul veya veto edilmesi için Beyaz Saray’a gönderileceğini ifade ederek, Trump'ın vetosunu geçersiz kılmak için yeterli desteği almayı beklediklerini söyledi. 


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