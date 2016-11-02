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ABD medyasında 'Katil Gülen' başlığı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın FETÖ iadesi için yaptığı ABD ziyareti ABD basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. ABD’nin önde gelen dergilerinden Politico’da yayınlanan haberde FETÖ lideri Gülen’e katil benzetmesi yapıldı.

ABD medyasında Katil Gülen başlığı

02 Kasım 2016 20:35

“Nahal Toosi” imzası ile yayınlanan haberde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ABD ziyareti ve ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile görüşmesine geniş bir şekilde yer verildi. "Türkiye, “katil” Gülen’in iadesi konusunda Birleşik Devletler’e yaptığı baskıyı arttırıyor" başlığı ile verilen haberde Gülen'e yapılan katil benzetmesi dikkat çekti.

Haberde, "Türk yetkililer, Amerikalıların şunu iyi bilmesini istiyor: Fetullah Gülen konusunu unutmuş değiller. Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Perşembe günü Washington’da bulunan muhabirlere, Türklerin Temmuz ayının ortasında gerçekleşen darbe teşebbüsünden sorumlu tuttukları Müslüman vaizin ABD tarafından Türkiye’ye teslim edilmesi yönünde ülkelerinin beklentisini iletti.

Bozdağ, 1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan ve kanlı darbe girişiminde rolü olduğu iddiasını reddeden Gülen konusunu görüşmek üzere bir gün önce Amerika Adalet Bakanı Loretta Lynch ile buluştu. Bu buluşma, Türkiye’nin Gülen hakkındaki davayı ABD yetkilileri ve Amerikan kamuoyuna duyurma yönünde gittikçe artan lobi ve PR çabalarının son delili niteliğindeydi" denildi.

Haberde Adalet Bakanı Bozdağ'ın "Türk vatandaşları olarak bizler, 241 sivil vatandaşın ölümüne ve 2 bin 194 kişinin yararlanmasına sebep olmuş, F-16 jetlerinin meclisi bombalamasından bizzat sorumlu, Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunmuş ve aslında tüm bu insanları öldürmüş olan Fetullah Gülen’in serbest olmasına ve ABD’de serbestçe dolaşabilmesine akıl erdiremiyoruz. ABD’den bunu anlamasını istiyoruz zira hâlihazırda Türk vatandaşlarında artan bir Amerikan karşıtlığı mevcut” dediği aktarıldı.
"Bozdağ’ın açıklamaları Türklerin sabırsız olduğuna işaret ediyor" ifadeleriyle devam eden haberde Bozdağ'ın şunları ifadeleri kaydettiği aktarıldı:
"Eğer süreç uzatılırsa veya bu süreç içerisinde aksaklık meydana gelirse bu durum Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere büyük darbe vurur. Aslında bu, hukuki bir süreç olmasına rağmen bizler halen ABD’nin bir teröristi Türkiye’ye tercih etmeyeceğine inanıyoruz."
Haberde Bozdağ'ın ise işkenceye Türkiye’de müsamaha gösterilmediğini ve bunun da aslında demokrasinin bir gereği olduğunun vurguladığı aktarıldı.
Haberde ayrıca Fetullah Gülen'in iade edilmesi halinde, Türkiye’de adil bir şekilde yargılanacağı taahhüdünde bulunulduğuna da yer verildi. 

Etiketler: ABD, katil gülen


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