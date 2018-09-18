ABD mülteci sayısını 2019 yılında 30 bin ile sınırlayacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile Washington'daki görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, ABD'de çözüm için bekleyen 800 binden fazla mülteci olduğunu ve ülkeye ek olarak 280 bin iltica talebinin işleme konulduğuna dikkat çekerek, “Bu geniş kapsamlı rakamlar, ABD'yi korumaya dayalı göç ve yardım konusunda dünyanın en cömert ulusu olarak uzun süredir devam eden rekorunu sürdürüyor” dedi.

Pompeo, ABD'nin kabul edeceği mülteci sayısını azaltacağını söyleyerek, sivil toplum kuruluşlarından gelen eleştirilerin ortasında, ülkesinin hala insanlara sığınak sağlamaya kararlı olduğu konusunda ısrar etti. Pompeo, Amerikan halkının güvenliği ön planda tutulurken savaş, zulüm veya doğal afetler nedeniyle evlerinden kaçmaya zorlanan ailelere yardım etme taahhüdünü yineledi. Pompeo, "Bu yıl önerilen mülteci tavanı, ABD tarafından sunulan diğer birçok koruma ve yardım biçimi bağlamında ele alınmalıdır" dedi.

Çeşitlilik vize programı ya da en çok bilinen adıyla yeşil kart piyangosu, Amerika'nın göçmen nüfusunda çeşitliliği korumak amacıyla, diğer ülkelerden her yıl kurayla seçilen 45 bin kişinin getirilmesini sağlayan programın 30 bin kişiye düşürülmesiyle, 1980 yılından bu yana ABD'ye kabul edilecek en düşük mülteci rakamı olacağı belirtildi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2017 yılında tavanı 110 bine çıkarmış, Obama yönetiminin son yılı olan 2016'da ABD yaklaşık 85 bin mülteciyi kabul etmişti. Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesi ve mültecilere hitaben bir yürütme emri vermesiyle bu rakam eksildi.

Öte yandan ABD mülteci programına başvuranların çoğu en az üç yıl boyunca görüşme yapıyor, biyometrik kontroller ve tıbbi muayenelerden geçiriliyor. Başvurular ise Savunma Bakanlığı, ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Yurtiçi Güvenlik Departmanı ve diğer birimler tarafından takip ediliyor. Ülkeye yerleştirildikten sonra ise mülteciler Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yıl veya daha uzun bir süre güvenlik kontrolünden geçmeye devam ediyor.

Hasan Çelik

