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ABD, Myanmar’a askeri yardımını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Arakanlı Müslümanlarına yönelik uygulanan şiddetten dolayı Myanmar’daki askeri yardımını durduracağını açıkladı.

ABD, Myanmara askeri yardımını durdurdu

24 Ekim 2017 12:47

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Myanmar’daki askerleri yardımını durduracağı belirtildi. Açıklamada, Myanmar askeri yetkililerinin seyahat izinlerinin iptal edildiği ve ekonomik yaptırımlar uygulanabileceği bildirildi. Herhangi bir kişinin ya da kurumun Arakanlı Müslümanlara yapılan zulümden sorumlu tutulması gerektiği belirtilen açıklamada, “Myanmar’ın Arakan eyaletinde yaşanan son olaylarla ilgili oldukça endişeliyiz” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler, en az 600 bin Arakanlı Müslümanın şiddet nedeniyle Bangladeş’e kaçtığını açıkladı. 

 

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