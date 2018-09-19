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ABD, Nord Stream-2 için Almanya'yı eleştirdi

ABD, Nord Stream-2 için Almanya'yı eleştirdi
ABD, Nord Stream-2 için Almanya'yı eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya gaz ulaştıracağı Nord Stream 2 gaz projesinde çalışan şirketlere yaptırım uygulamayacaklarını açıklayarak, projenin Alman halkı için büyük talihsizlik olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Baltık Denizi üzerinden Avrupa'ya gaz ulaştıracağı projede çalışan şirketlere yaptırım uygulamayacaklarını söyledi. Rus basınında çıkan haberlere göre, gazetecilerin boru hattı inşasına katılan firmalara Amerika'nın yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna cevap veren Trump, şirketlere yaptırım uygulanmayacağını söyledi. Projenin en büyük ortaklarından olan Almanya'yı sert ifadelerle eleştiren Trump, “Biz şirketlere yaptırım uygulamayacağız. Biz sadece bu projenin Almanya halkı için büyük talihsizlik olduğuna inanıyoruz. Almanya, Rusya'ya milyarlarca dolar para ödüyor. Bence bu komik bir durum. Eminim ki Alman halkı bu durumdan çok hoşnut değildir” ifadelerini kullandı. 

Erhan Altıparmak
 

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