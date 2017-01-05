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ABD ordusunda başörtüsü ve sakal izni

ABD Kara Kuvvetlerinde yapılan yeni düzenlemeyle dini nedenlerle sakal bırakmanın ve başörtüsü takmanın önü açıldı.

ABD ordusunda başörtüsü ve sakal izni

05 Ocak 2017 11:04

ABD Kara Kuvvetlerinde askerlerin dini nedenlerden sakal bırakmaları ve başörtüsü takmalarına olanak sağlayacak düzenleme yapıldı. Dini nedenlerle sakal bırakmak ya da başörtüsü takmak daha önce sekreterlik düzeyinde verilen izin kapsamında yapılırken, Hava Kuvvetleri Sekreteri Eric Fanning tarafından hazırlanan düzenlemeyle komutanların iznine tabi tutulacak.

Milletvekili üyesi Joe Crowley, düzenlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu önemli bir ilerleme ancak yalnızca Sih-Amerikan toplumu için değil. Sih-Amerikan toplumu ülkelerini seviyor ve ülkelerine hizmet için eşit şans istiyor. Bugün yapılan duyuru buna yardımcı olacak” dedi.

Geçtiğimiz hafta New York Polis Teşkilatında görev yapan Sih ve diğer polis memurları için üniforma değişikliğine gidilmiş ve Sih polislerin mesai saatlerinde başlarına başörtüsü takmasına ve sakal bırakmasına izin verilmişti.
 

Etiketler: ABD, ABD ordusu


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