Diğer
Kategoriler

ABD polisi kayıp Türk kızı Esma Dönük'ü arıyor

ABD polisi, hiç bir iz bırakmadan ortadan kaybolan Türk kızı Esma Dönük'ü arıyor.

ABD polisi kayıp Türk kızı Esma Dönükü arıyor

15 Temmuz 2017 10:11

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Levittown şehrinde 9 ay önce kaybolan 18 yaşındaki Türk kızı Esma Dönük'ten haber alınamadı. Pensilvanya polisi, kayıp Türk kızı Esma Dönük için özel bir ekip oluşturarak ABD genelinde arandığını duyurdu.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Türk kızı Esma Dönük, beyaz tenli, 1.75 boylarında, 56 kilo ağırlığında ve kahverengi saçlı, kahverengi gözlü olarak tarif edildi ve gözlük kullandığı belirtildi. Yetkililer, tüm polis birimleri ve yerel teşkilat görevlilerinin titizlikle kayıp Türk kızı Esma Dönük için gece gündüz tetikte olduklarını ve her yerde arandığını duyurdu. 

Etiketler: ABD polisi, Esma Dönük


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!