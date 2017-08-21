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ABD, Rusya genelinde göçmen olmayanlara vize verme işlemlerini askıya alıyor

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya genelinde göçmen olmayanlara vize verme işlemlerini 23 Ağustos itibariyle askıya aldığını, Moskova'da ise bu işlemlerin 1 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

ABD, Rusya genelinde göçmen olmayanlara vize verme işlemlerini askıya alıyor

21 Ağustos 2017 18:00

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'nın, ABD Büyükelçiliği çalışanlarına Moskova'da diplomatik sınırlama getirmesinin bir sonucu olarak, Rusya'daki tüm göçmen olmayan vize işlemlerinin 23 Ağustos 2017'den itibaren askıya alınacağını, 1 Eylül'den itibaren göçmen olmayan vize işlemleri yalnızca ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde yapılacağını bildirdi.

ABD'nin Rusya’ya karşı yaptırım kararları alması sonucunda geçtiğimiz ay, Rusya hükümeti ABD’den Rusya’daki Büyükelçilik çalışanlarının sayısını azaltmasını istemişti ve Moskova’da ABD Büyükelçiliğinin kullandığı tüm depoların kullanımını askıya aldığını bildirmişti. 

Etiketler: ABD, rusya, vize


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