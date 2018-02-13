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ABD: 'Rusya, İran ve Kuzey Kore siber saldırı hazırlığında'

ABD’de açıklanan yeni İstihbarat raporuna göre, Rusya, İran ve Kuzey Kore’nin ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğu iddia edildi.

ABD: Rusya, İran ve Kuzey Kore siber saldırı hazırlığında

13 Şubat 2018 20:32

ABD, yeni istihbarat raporunu açıkladı. Raporda, ABD ve müttefiklerinin olası saldırılarla karşı karşıya olduğu açıklandı. ABD Ulusal İstihbarat Müdürü Dan Coats, Rusya, İran ve Kuzey Kore, ABD ve müttefikleri aleyhinde agresif siber saldırılar hazırlığında olduğunu ileri sürdü. Coats, Rusya’nın Ukrayna'ya karşı siber saldırı hazırlığında olduğunu iddia ederek, "Rusya'nın önümüzdeki yıl büyük olasılıkla Ukrayna'ya karşı Rusya'nın daha cesur ve yıkıcı siber operasyonlar yapmasını bekliyoruz." dedi.

Hasan Çelik
 

 

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