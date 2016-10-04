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ABD: 'Rusya, Suriye’ye ilk kez gelişmiş füze savunma sistemi kurdu'

ABD’li üst düzey askeri yetkililer, Rusya’nın Suriye’ye ilk kez gelişmiş füze savunma sistemi kurduğunu duyurdu.

ABD: Rusya, Suriyeye ilk kez gelişmiş füze savunma sistemi kurdu

04 Ekim 2016 10:35

ABD’li askeri yetkililer, 150 mil füze menzili bulunan SA-23 Gladyatör füze savunma sistemi parçalarının, geçtiğimiz hafta sonunda Suriye’nin Tartus Limanı’na getirildiğini bildirdi. Bir askeri yetkili ise, SA-23 Gladyatör füze savunma sistemi parçalarının taşınmasıyla ilgili istihbarat aldıklarını belirtti. Öte yandan, Rusya’nın amacının belirsiz olduğu kaydedildi.

SA-23'ün iki farklı türde füze ateşleyebildiği belirtildi. NATO tarafından Gladyatör olarak tanımlanan daha küçük olan füzenin uçak ve seyir füzelerine karşı, daha büyük olan füzenin ise, orta menzilli balistik füzelere karşı kullanıldığı kaydedildi. Her iki füzede de aynı savaş başlığının kullanıldığı aktarıldı.
Rusya ile ABD’nin, Suriye görüşmelerini durdurmasının ardından yapılan bu hamle Moskova’nın, Esad’ı desteklemek için Suriye’deki askeri operasyonlarına arttırmaya devam etmek istemesi olarak yorumlanıyor. Rusya, Kasım ayında Türk hava sahasını ihlal eden uçakların düşürülmesinden sonra Suriye’ye S-400 füze savunma sistemi yerleştirmişti.
 

Etiketler: ABD, rusya


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