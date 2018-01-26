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ABD, Rusya'ya karşı yaptırımları genişletiyor

ABD, Ukrayna krizine ilişkin Rus birey ve şirketlere karşı yaptırımları genişletme kararı aldı.

ABD, Rusyaya karşı yaptırımları genişletiyor

26 Ocak 2018 22:03

ABD, Ukrayna krizine ilişkin Rus birey ve şirketlere karşı yaptırımları genişletme kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Bürosu tarafından basın yapılan açıklamasında Rus Enerji Bakanı Evgeniy Cherezov'un da aralarında bulunduğu 21 kişi ve bazı şirketler yaptırım listesine alındı. Uygulanacak yaptırımlarda Özel Belli Milletler listesine 9 kişi, Sektörel Yaptırım Kimlikleri Listesi'ne de 12 kişi eklendi. Ayrıca yaptırımlar listesinde Gaz-Alyans, Technopromexport, Power Machines, Vneshtorg Servis ve Kaliningrad Nefte Produkt gibi şirketler de yer alıyor. Yapılan açıklamada onaylanan kişilerin ve şirketler, Rusya'nın Kırım'a gaz türbini tedarik etmekten sorumlu kişilerden oluştuğu belirtildi.

Açıklamaya göre, ABD Minsk anlaşmaları yürürlüğe girene kadar Ukrayna'daki duruma ilişkin Moskova'ya baskı yapmaya devam edecek.

 

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