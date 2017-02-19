ABD uçak gemisi Carl Vinson’un da aralarında bulunduğu ABD savaş gemilerinin Güney Çin Denizi’nde devriye görevine başladığı bildirildi. Uçak gemilerinin Güney Çin Denizi’nde konuşlandırılması Çin Dışişleri Bakanlığının Washington’a uyarıda bulunmasının ardından gerçekleşti. Çin, Güney Çin Denizi’nin büyük bir bölümünün kendisine ait olduğunu savunuyor.

ABD uçak gemisi son olarak 2 yıl önce Güney Çin Denizi’nde konuşlanmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “ABD’yi Çin’in egemenliği ve güvenliğine karşı herhangi bir harekete geçmeme konusunda uyarıyoruz” demişti.