ABD savaş gemisi ile petrol tankeri çarpıştı: 10 asker kayıp

ABD Donanması, USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştığını bildirdi. Meydana gelen çarpışma sonucu 10 ABD askeri kayboldu, 5 asker yaralandı. Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bildirildi.
ABD Donanması, USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştığını bildirdi. Meydana gelen çarpışma sonucu 10 ABD askeri kayboldu, 5 asker yaralandı. Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bildirildi.
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