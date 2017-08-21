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ABD savaş gemisi ile petrol tankeri çarpıştı: 10 asker kayıp

Singapur açıklarında ABD donanmasına ait bir savaş gemisi ile bir petrol tankeri çarpışması sonucu 10 asker kayboldu, 5 asker yaralandı. Kaza sonrası arama çalışmaları başlatıldı.

ABD savaş gemisi ile petrol tankeri çarpıştı: 10 asker kayıp

21 Ağustos 2017 09:14

ABD Donanması, USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpıştığını bildirdi. Meydana gelen çarpışma sonucu 10 ABD askeri kayboldu, 5 asker yaralandı. Herhangi bir petrol sızıntısı olmadığı bildirildi. 

Etiketler: ABD savaş gemisi


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