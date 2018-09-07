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ABD Savunma Bakanı Afganistan’da

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, NATO kuvvetlerinin Afganistan’daki yeni komutanı ile görüşmek, ülkede güvenliğin kötüleşmesi ve Afgan hükümetindeki karmaşaya rağmen Taliban ile görüşmeler konusundaki gelişmeleri tartışmak üzere bugün Afganistan’a gitti.

ABD Savunma Bakanı Afganistanda

07 Eylül 2018 11:32

ABD’nin Afgan hükümetinin Taliban’a hava saldırılarını artırarak baskı yapması ve Afgan askerlerine eğitim vermesi için Afganistan’a binlerce asker göndermesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ülkede istikrarın ve güvenliğin sağlanamaması dikkat çekiyor. ABD Afganistan’da 17 yıldır devam eden mücadelesine rağmen henüz Afganistan’da Taliban'a karşı bir ilerleme kaydedemedi.

Afganistan ziyaretinde Mattis’e ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford eşlik etti. ABD Savunma Bakanı Mattis’in bakanlığı süresi içinde Afganistan’a yaptığı dördüncü ziyaret olup San Diego ve Hindistan’ı kapsayacak uzun bir gezinin ilk ayağı olduğu kaydedildi.

NATO’nun Afganistan’daki güçlerinin komutasını Pazar günü devralan ABD’li General Scott’un ülkede çatışmayı sona erdirmek için Taliban’ı görüşmelere zorlama stratejisi Washington’da ele alındı. Bu hafta habercilere konuşan Mattis, Taliban ile barış görüşmelerinden umutlu olduğunu söyleyerek, "Şu anda uzlaşma konusundaki görüntüler artık sadece bir serap değil ışıltı. Şimdi bir çerçeve var ve bazı iletişim hatları açık" dedi.

 

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