ABD Savunma Bakanı Ash Carter, Afganistan’ın başkenti Kabil'e sürpriz ziyarette bulundu. Carter, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüştü. Gani ve Carter görüşmenin ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Carter, “ABD, bir egemen ve güvenli Afganistan için taahhütlü kalacaktır” dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ABD'nin desteklerinden dolayı Carter’a teşekkür ederek, “Afganistan dost ve düşmanını tanıyor. ABD askerinin verdiği mücadele için minnettarız” ifadesini kullandı.

Carter'ın açıklamasına göre, ABD Afganistan'da 2017'ye kadar 8 bin 400 askerle Afgan kuvvetlerine destek amaçlı kalacak ve Afgan güçlerini 2020 yılına kadar maddi olarak destekleyecek. Bu ziyaretin Carter'ın Afganistan'a yaptığı dördüncü ve son ziyareti olduğu belirtildi.

Sultan Faizy