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ABD Savunma Bakanı Carter Ankara’da

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, bölgesel güvenlik konuları ve Irak ile Suriye’deki gelişmeleri Türk yetkililerle görüşmek üzere Ankara’ya geldi.


21 Ekim 2016 09:14

ABD Savunma Bakanı Carter’ın uçağı, Esenboğa Havalimanı’na saat 08.30 sıralarında iniş yaptı. Carter, 20-27 Ekim tarihleri arasında DEAŞ ile mücadelenin önemli ortaklarıyla görüşmek ve NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika'yı ziyaret edecek. Program çerçevesinde ilk olarak Türkiye’yi ziyaret eden ve Türk yetkililerle bir araya gelecek olan Carter, Türkiye'deki görüşmelerinde bölgedeki güvenlik konularının yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmeleri de görüşecek.
 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: ABD Savunma Bakanı Ashton Carter


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