ABD Savunma Bakanı Carter’ın uçağı, Esenboğa Havalimanı’na saat 08.30 sıralarında iniş yaptı. Carter, 20-27 Ekim tarihleri arasında DEAŞ ile mücadelenin önemli ortaklarıyla görüşmek ve NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika'yı ziyaret edecek. Program çerçevesinde ilk olarak Türkiye’yi ziyaret eden ve Türk yetkililerle bir araya gelecek olan Carter, Türkiye'deki görüşmelerinde bölgedeki güvenlik konularının yanı sıra Irak ve Suriye'deki gelişmeleri de görüşecek.



Abdullah Sarıca

