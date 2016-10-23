Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Dünya
  •  » ABD Savunma Bakanı Carter Kuzey Irak’ta

ABD Savunma Bakanı Carter Kuzey Irak’ta

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Ankara ve Bağdat temaslarının ardından Erbil’e geldi.


23 Ekim 2016 13:10

Musul operasyonunun 7. gününde Irak Ordusu ve Peşmerge güçleri ilerleyişlerini sürdürürken, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e sürpriz ziyarette bulundu. Carter’i Erbil Havalimanı'nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililer karşıladı. Carter daha sonra IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve askeri yetkililerin katıldığı görüşmede Musul operasyonunun görüşüldüğü öğrenildi.ttikten sonra Irak’ın başkenti Bağdat’a gitmişti. 

Etiketler: ABD Savunma Bakanı Carter


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!