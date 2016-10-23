Musul operasyonunun 7. gününde Irak Ordusu ve Peşmerge güçleri ilerleyişlerini sürdürürken, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’e sürpriz ziyarette bulundu. Carter’i Erbil Havalimanı'nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve diğer yetkililer karşıladı. Carter daha sonra IKBY Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve askeri yetkililerin katıldığı görüşmede Musul operasyonunun görüşüldüğü öğrenildi.ttikten sonra Irak’ın başkenti Bağdat’a gitmişti.