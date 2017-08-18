ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Türkiye'ye geliyor

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Jim Mattis'in 23 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Mattis, 23 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek" ifadelerine yer verildi. Görüşmede, bölgesel konuların ve Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı güvenlik endişelerinin ele alınması bekleniyor.

Ayrıca Mattis'in, Türkiye ziyareti öncesinde Ürdün'de Kral II. Abdullah ve Genelkurmay Başkanı Mamut Freihat ile görüşeceği belirtildi.