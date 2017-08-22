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ABD Savunma Bakanı Mattis Bağdat’ta

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Irak’ın DEAŞ’tan geri aldığı bölgelerde istikrarın sağlanması görüşmeleri için Bağdat’a geldi.

ABD Savunma Bakanı Mattis Bağdatta

22 Ağustos 2017 17:57

Savunma Bakanı Mattis, Irak’a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Batı destekli Irak ordusunun DEAŞ’a karşı kazandığı başarılara rağmen savaşın henüz bitmediğini söylerken, Ürdün’ün başkenti Amman’da yaptığı konuşmada ise DEAŞ’ın günlerinin sayılı olmasına rağmen Telafer’in alınmasının zaman alacağını belirtmişti.

Irak ordusu 9 ay süren operasyonla Musul’u geri aldıktan sonra pazar günü Telafer’i ele geçirmek için bir saldırı daha başlatmıştı. DEAŞ’ın kalelerinden olan Telafer Musul’un 80 kilometre batısında bulunuyor. Mattis, Telafer’in alınmasının ardından Irak kuvvetlerinin Batı Fırat nehir vadisine doğru hareket edeceğini söyledi.

Irak’ın DEAŞ’e karşı yaptığı operasyonlara destek sağlayan koalisyon güçlerinin hava operasyonlarından sorumlu olan Tuğgeneral Andrew Croft Telafer’de 10 ila 20 bin arasında sivilin bölgede kaldığını ifade etti. Musul operasyonlarında DEAŞ, sivilleri kara ve hava bombardımanına karşı kalkan olarak kullanmıştı. Binlerce sivil bu bombardımanlarda hayatını kaybetmişti.


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