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ABD Savunma Bakanı Mattis: Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız

ABD Savunma Bakanı Mattis, "Olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mattis: Olası seçenekleri Trumpa sunmaya hazırız

11 Nisan 2018 18:40

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkana seçenek sunmaya hazırız” dedi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump’a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkan’a seçenek sunmaya hazırız” dedi. Mattis, kimyasal saldırıyla alakalı olarak Esad’ın suçlanmasına ilişkin soruya “Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.  

 

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