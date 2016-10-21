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ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Carter, Türkiye'nin Musul operasyonunda yer alması gerektiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanından Türkiye açıklaması

21 Ekim 2016 12:55
ABD Savunma Bakanı'ndan Türkiye açıklaması - Tıkla İzle

Bölgesel güvenlik konuları ve Irak ile Suriye’deki gelişmeleri Türk yetkililerle görüşmek üzere sabah saatlerinde Ankara’ya gelen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, TBMM’yi ziyaret etti. Meclisin 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde hasar gören bölümlerini ziyaret eden Carter’a Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eşlik etti. Bakan Carter, ziyaret esnasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Taziye dileklerimi iletmek istiyorum. Bu kişiler demokrasi ve özgürlük için savaşmıştır ve bunların görüntüleri tüm dünyada ABD dahil olmak üzere görünmüştür. Bu bağlamda bütün dünya bu korkunç olayın kahramanlarını görmüştür. Biz bu bağlamda Türkiye’nin güçlü bir müttefiki olmaya devam edeceğiz. Türkiye’deki demokrasiye desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Bugün burada olmaktan dolayı çok memnunum. Sayın Bakan Işık ile burada görüşmek benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Bu fırsatı kullanırken Sayın Cumhurbaşkanına da benimle görüşmek için zaman ayırdığı için çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle görüşmek benim için büyük mutluluk. Burası çok etkileyici bir alan” ifadelerini kullandı.

Ahmet Umur Öztürk
 


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