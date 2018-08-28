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ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Türkiye ile Suriye’de yürüttükleri çalışmalarla ilgili, “Türkler de biz de gelişmelerden memnunuz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması

28 Ağustos 2018 20:00

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile ABD Savunma Bakanı James Mattis Pentagon’da gerçekleştirdikleri basın toplantısında ABD’nin NATO üyeleri ile olan ilişkilerini değerlendirdi. Dunford, Türkiye ve ABD’nin Suriye’nin Membiç kentinde yürüttükleri ortak operasyonlarla ilgili soruya, “Suriye’de güvenlik sağlanması için Türklerle beraber çalışıyoruz. Bu çalışma Membiç’e odaklanmalı durumda. İki aşamalı. İlki koordineli bağımsız devriyeler, ikinci aşama ise birlikte yapılan devriyeler olacak. Şu an bağımsız devriyeler aşamasındayız” karşılığını verdi. 

Birlikte devriye için kumanda merkezi ve birlikte eğitimlerin olması gerektiğini söyleyen Dunford, "Türkler de biz de gelişmelerden memnunuz” ifadesini kullandı. 

NATO’nun daha güçlü ve tüm ülkelerin katılımı ile daha aktif hale geldiğini söyleyen Mattis ise, Türkiye’nin Rusya’dan almayı planladığı S-400 savunma sistemleriyle ilgili soru üzerine, “Türkiye’nin ulusal bir karar alması gerekiyor. Türkiye açık bir şekilde Rusya’dan uçaksavar füze sistemleri alıyor. Bir NATO ülkesi ve bu sistemleri NATO sistemlerine bağlayamayız. Bu durum bizi endişelendiriyor ve bunu tavsiye etmiyoruz” diye konuştu.
F-35 savaş uçaklarının teslimi ve Türkiye’nin F-35 programındaki yer ve genel önemi ile ilgili soru üzerine Mattis, “Türkiye Savunma Bakanı ile dün görüştüm. Açık bir konuşmamız oldu. Membiç’te ilerliyoruz, diğer sorunlarda üzerinde de çalışıyoruz. Ama hepsinde bilgi veremem çünkü şu anda bile çalışma sürüyor” şeklinde konuştu.  

Aydın Tuna Palabıyıkoğlu
 

 

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